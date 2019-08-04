شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية العمالقة تدعو الأمن الى حماية أبناء الشمال في عدن والان مع التفاصيل

استنكرت قيادة قوات ألوية العمالقة على راسها الشيخ علي سالم الحسني اعمال الأعتداء والترحيل للمواطنين الشماليين من العاصمة عدن والتي يقوم بها اشخاص بشكل فردي وطريقه غير مسؤولة .

ودعت قيادة ألوية العمالقة قوات الأمن في عدن الى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالأعتداء عليهم وترحيلهم من قبل اشخاص وبطريقة غير مسؤولة .

وعبرت قيادة ألوية العمالقة عن حزنها الشديد لما تعرض اليه الشهيد ابو اليمامة وعشرات الأفراد من عملية إرهابية لكنها لاترى الثأر لهم في ترحيل المواطنين البسطاء ونهب ممتلكاتهم .