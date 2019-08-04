شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة دولية تؤكد أحقية أطقم السفن في رفض الإبحار بمضيق هرمز والان مع التفاصيل

أكدت نقابة دولية لعمال النقل البحري أنه من حق أطقم بعض السفن رفض الإبحار في مضيق هرمز، بسبب مخاطر العمل في تلك المنطقة.

وأوضحت نقابة "نوتيلوس إنترناشيونال"، التي تمثل بحارة وعمالاً في مجال النقل البحري، ولها مقار في بريطانيا وهولندا وسويسرا، في بيان، أن ما تعرف بـ"لجنة منطقة العمليات الحربية" التي عقدت اجتماعاً طارئاً الأسبوع الماضي توصلت لاتفاق مؤقت تم تحديد المضيق بموجبه على أنه "منطقة عالية المخاطر".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن النقابة تتمتع بعضوية لجنة منطقة العمليات الحربية. وتضم اللجنة فى عضويتها كذلك غرفة الشحن البحري للمملكة المتحدة والنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات في بريطانيا.

ونقلت عن هيلين كيلي، المتحدثة باسم النقابة قولها: "من حق الأطقم طلب مغادرة السفينة عند ميناء ما قبل دخول المضيق".

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وأوضحت كيلي أن هذا الاتفاق ينطبق على كل السفن المسجلة في غرفة الشحن البحري للمملكة المتحدة التي يمكن أن تضم سفناً بريطانية أو تلك التي ترفع علم دولة أخرى.

يشار إلى أن 6 سفن وناقلات نفط تعرضت لهجمات، في خليج عمان خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

ويمر أكثر من 80% من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء للانضمام إلى مهمة لحماية الأمن البحري.