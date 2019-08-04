شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأسف لسقوط الكثير من القتلى بإطلاق النار في تكساس والان مع التفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى".

وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية".

وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.

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وأعلن المتحدث باسم شرطة إل باسو، روبرتو جوميز، في مؤتمر صحافي سقوط عدد من القتلى وعدد من المصابين في حادث إطلاق النار.

وكشف عن اعتقال السلطات لشخص.

وقال عمدة المدينة ديي مارغو في تصريحات لشبكة "سي ان ان": "إنها مأساة يصعب وصفها".

وكشفت وسائل الاعلام المحلية عن إصابة نحو 20 شخصاً ونقلهم للمستشفيات.