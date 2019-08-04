شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : السودان يطوي صفحة البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة والان مع التفاصيل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، إن السودان يدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني" .. مؤكداً أن الطريق إلى دولة المؤسسات والإستقرار والإزدهار لن يكون مفروشا بالورود .
وأضاف "ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".
وشهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس السبت، فرحة واحتفالات عارمة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية.
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد ولد لبات، فجر السبت، أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد ناقشا كل بنود الوثيقة الدستورية وتوصلا إلى اتفاق كامل حول كافة بنودها، كما اتفقا على تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع.
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