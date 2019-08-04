شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: الحمدين ورط قطر في عداء تاريخي مع العرب والان مع التفاصيل

أكد خبراء في شؤون الحركات المتطرفة أن نظام الحمدين ورط قطر في عداء تاريخي مع العرب.

وتتكشف يوماً بعد آخر جرائم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر ضد دول وشعوب المنطقة عبر دعم المنظمات الإرهابية والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا الصدد، كشف أحمد عطا، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والباحث في منتدى الشرق الأوسط، أن الإرهابي هشام عشماوي حصل على تمويلات من وحدة الأموال الساخنة في جهاز أمن الدولة القطري والذي كان يتزعمه اللواء خالد الإمام، الملقب بأبي فادي على 200 مليون دولار في محاولة لإعادة إحياء تنظيم القاعدة في الصعيد وشمالي سيناء.

وأشار عطا، إلى أن التكليف الثاني الصادر لعشماوي كان إعادة تكوين تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال إفريقيا، مشدداً على أنه أخطر التكليفات التي كُلف بها، حيث جمع عدداً من عناصر التنظيم، ودربها مع تنظيمه «المرابطين»، داخل الأراضي الليبية، حيث درب الإرهابيين الذين استهدفوا استاد باريس في فرنسا ومسرح باتاكلان.

وأضاف، أن عشماوي كُلف ب3 تكليفات رئيسية بعد ثورة 30 يونيو، وبعدما بايع الإرهابي أيمن الظواهري، وأسس تنظيم المرابطين على الحدود مع سوريا مع مرعي زغبة مسؤول تنظيم القاعدة في تركيا.

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بدوره، قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن قطر تدعم الإرهاب منذ زمن بعيد، وأن النظام القطري يدعم الجماعات المسلحة في بعض الدول العربية التي تشهد أزمات، مضيفا: قطر لا تملك قوة سياسية ولكنها تملك فقط المال واستطاعت به إيقاف قرار ترامب من تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وأكد يعقوب خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أن قطر تمول الإرهاب وأنفقت 137 مليون دولار لاستمرار تأزم الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن قطر تشتري مساحات في وسائل الإعلام الدولية لغسل سمعتها الملطخة بدعم الإرهاب.

من جهته، أكد أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن سياسات نظام الحمدين دفعت الدوحة إلى عزلة تاريخية عن جيرانها العرب، لافتا إلى أن تميم بن حمد أمير قطر ارتمى في أحضان الخليفة العثماني من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وأضاف أبو العلا في بيان له أمس، أنه استمراراً للنهج الذي انتهجه تميم تم الكشف عن اعتقال مصري يدعى علي سالم داخل قطر، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المصريين تم توجيه تهم باطلة لهما بحجة تسريب شفرات «بي إن سبورتس»، موضحا أن تميم تعدى كل الخطوط الحمراء ويورط قطر في عداء تاريخي ضد العرب.

وطالب أبو العلا بتحرك دولي وإقليمي واسع لوقف انتهاكات تميم ضد المصريين المقيمين في قطر، موضحاً أن تميم لا يمول الإرهاب والجماعات المتطرفة فقط بل بات يشكل خطراً على كل الأجانب المقيمين في الدوحة.