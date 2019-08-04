شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": الاتفاق على الوثيقة الدستورية بالسودان خطوة نأمل أن تكون فاتحة خير والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "قطع شركاء الثورة السودانية التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير، الشوط المهم من التفاوض برعاية الوسيط الإفريقي، وتوافقا على «الوثيقة الدستورية» التي ستحكم الفترة الانتقالية، وهياكل الحكم فيها وآلياته".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء "رغم الشد والجذب، والتفاؤل والتشاؤم، والتقدم والتوقف، فقد استطاع شركاء الثورة أن يؤكدوا فعلاً أنهم شركاء في الوطن لا فرقاء ولا أعداء، يهمهم أمر الوطن ومستقبله؛ بعد أن عاث نظام «الإخوان» المسلمين في البلاد فساداً، طوال ثلاثة عقود انتهت، والبلاد على حافة الهاوية والانهيار الاقتصادي".

وبينت قائلة "قدمت الثورة السودانية، التي يمكن اعتبار أنها جاءت في ملحق ثورات «الربيع العربي»، نموذجاً يستحق الإشادة؛ إذ أثبت الطرفان (العسكري والمدني) أنهما على قدر المسؤولية والتحديات؛ فاستجابا للرغبة الشعبية في إنقاذ البلاد من مهالك الانهيار الاقتصادي، والاحتراب الأهلي، والتفكك الاجتماعي، وتحلل أوصال الدولة، كما حدث في دول أخرى لا تزال المآسي فيها مستمرة".

ومضت "نبارك للسودانيين ثورتهم، التي أصروا على أن تبقى سلمية حتى النهاية؛ رغم محاولات ذيول النظام السابق ومراكزه العميقة شق الصف الوطني، وإثارة النعرات وبذر الشكوك، والدفع بالبلاد إلى هاوية الفوضى".

وأشارت إلى أن"الاتفاق الذي توصلت إليه القوى العسكرية والمدنية، أمس، بشأن الوثيقة الدستورية، مجرد بداية تفتح الطريق نحو المستقبل لسودان واعد لجميع أبنائه وقبائله، وألوان الطيف السياسي فيه، في مناخ من الحرية المسؤولة المعافاة، والتدافع نحو البذل والعطاء، وتفجير الطاقات وحشد الموارد لمصلحة استعادة السودان للجميع قوياً منيعاً، وإضافة حقيقية لأمته العربية وانتمائه الإفريقي وعضويته في المجتمع الدولي".

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وقالت "لقد أنجز شركاء الثورة مرحلة مهمة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، التي تحدد مهام المرحلة الانتقالية، وهياكل السلطة، وآليات عملها وبرنامجها الزمني. قد تكون الفترة التي استغرقها المتفاوضون طويلة نسبياً، إلا أن الطرفين كانا بالتأكيد يسعيان إلى اتفاق جيد على المبادئ الوطنية، والتمثيل الحق للإرادة الشعبية، وعدم ترك الأمر للصدفة أو زرع فتيل تفجير مؤقت، قد ينطلق لاحقاً ويفسد كل شيء".

وشددت أنه "مهما كان طول فترة التفاوض والأخذ والرد والنظر في الخيارات والأولويات ومدى الفترة الانتقالية، فإن الجميع متفق، ويحدوه الأمل في تأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان، ومواجهة تحديات المستقبل، ويتم ذلك من خلال النص الصريح على مهام الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح؛ بعد تصفية مؤسسات ومنظمات الدولة العميقة لنظام «الإخوان» المسلمين البائد، الذي سخر موارد البلاد لمصلحته ولمنتسبيه وحلفائه الإقليميين، وحرم الشعب السوداني من حقه في السلطة والثروة، وحول البلاد إلى مزرعة وشركة قابضة خاصة للمتأسلمين السياسيين، فضلاً عن الهدر والفساد والحروب والمجاعات".

ولفتت إلى أنه "لعل أكبر نجاح تحققه الثورة السودانية؛ هو استرداد السودان لكل السودانيين، وإعادة هيكلة الدولة والخدمة المدنية والعامة لمصلحة الشعب السوداني، ورعاية مستقبله المشرق. ولتعود الاستقامة السياسية والحياة الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان وبسط السلام ومعالجة المظالم".

وقالت "إنه لخبر مفرح أن يبدد السودانيون الخوف، وأن يتفقوا على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية؛ للتأسيس لعهد جديد، وتحقيق اختراق تاريخي يفك أسر البلاد التي تناوشتها منذ الاستقلال الانشقاقات السياسية والجهوية والحرب الأهلية، والتي أكمل أبطال الأيديولوجيات المنحرفة الإجهاز على ما تبقى من الدولة الراشدة العادلة؛ بتحويلها إلى شركة خاصة".

واختتمت:"الاتفاق على الوثيقة الدستورية، خطوة نأمل أن تكون فاتحة خير؛ لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في ظل السلام والاستقرار والحرية والعدالة والازدهار".