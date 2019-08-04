قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان بالتحول للحكم المدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا بالسودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة.





واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خلال محادثات جرت الخميس والجمعة، على وثيقة الإعلان الدستوري المنظمة للفترة الانتقالية، وأصبحت جاهزة لتوقيعها الأحد.

وبهذا الاتفاق اكتملت عملية التوافق السودانية، حيث وقع الأطراف سابقا على الإعلان السياسي، وأصبحت البلاد على وشك أن تشهد تشكيل السلطة الانتقالية، وهو ما يغضب تنظيم الإخوان الإرهابي.