بومبيو: أمريكا "واثقة للغاية" في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والأسيويين.
وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا.
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