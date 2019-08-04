المئات يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بتشديد قوانين حمل السلاح

ظاهر المئات من الأميركيين أمام البيت الأبيض، ومبنى الكونغرس، بواشنطن، مطالبين بتشديد قوانين حمل السلاح بالولايات المتحدة إثر مقتل عشرين شخصا بهجوم إل باسو- تكساس.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، مؤسس Moms Demand Action، عن شانون واتس اشارتها الى أن "متطوعين من مجموعتها وطلبة مناصرين تظاهروا ليلة السبت مرتدين قمصانا حمراء، لحث مجلس الشيوخ إعادة في قانون حمل السلاح.
يذكر أن Moms Demand Action حركة شعبية من الأميركيين تناضل من أجل تدابير السلامة العامة التي يمكن أن تحمي الناس من العنف المسلح، ويطالبون بتشديد قوانين حمل الأسلحة، وسد الثغرات القانونية التي تهدد سلامة المجتمع.
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