سلطات تركيا ضبطت 84 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "فرقًا أمنية تركية ضبطت 34 مهاجرًا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية في قارص أقصى شرقي البلاد"، لافتةً إلى أنّه "جرى إرسال المهاجرين إلى مركز "عشق قلعة" لترحيل الأجانب في ولاية أرضروم، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم".
وأوضحت أنّ "في سياق متصل، ضبطت فرق خفر السواحل في إزمير غربي تركيا، 50 مهاجرًا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير قانونيّة"، مبيّنةً أنّ "46 من المهاجرين المقبوض عليهم يحملون الجنسية السورية، فيما يحمل 4 منهم الجنسية الفلسطينية".
ونوّهت إلى أنّ "المهاجرين جرى إرسالهم إلى مركز إدارة الهجرة في إزمير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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