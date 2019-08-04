روسيا اليوم: إصابة نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو

نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن مصادر إعلامية أن نحو 10 أشخاص أصيبوا ب​إطلاق نار​ وقع في مدينة دايتون بولاية ​أوهايو​ الأميركية، مشيرة الى أن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله ​الشرطة​.

ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في مدينة إل باسو بولاية ​تكساس​ أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر.