روسيا اليوم: إصابة نحو 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر إعلامية أن نحو 10 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار وقع في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية، مشيرة الى أن أحد الأشخاص فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تعتقله الشرطة.
ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في مدينة إل باسو بولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر.
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