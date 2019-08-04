النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية قرب السياج التقني

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "ورشة إسرائيلية مدعومة بثلاث جرافات، استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية قرب السياج التقني مقابل منتزهات الوزاني، في ظلّ انتشار لقوة إسرائيلية في محيط المكان".
وأوضح أنّ "في محور تلال العديسة- بوابة فاطمة، استأنفت ورشة إسرائيلية أُخرى تركيب سياج معدني في الجزء العلوي للجدار العازل الّذي أقامه الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة مؤخّرًا. ويتركّز عمل الورشة حاليًّا في المنطقة المعروفة بـ"العبّارات" مقابل كفركلا".
وبيّن أنّ "في الجانب اللبناني، تسجّل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في محوري العديسة والوزاني، لمراقبة الوضع"، لافتًا إلى أنّ "تزامنًا، يسجّل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "M.K" من دون طيار، في سماء مزارع شبعا، امتدادًا حتّى تخوم قرى العرقوب".
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