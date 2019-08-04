النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية قرب السياج التقني

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "ورشة إسرائيلية مدعومة بثلاث جرافات، استأنفت أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية قرب السياج التقني مقابل منتزهات ​الوزاني​، في ظلّ انتشار لقوة إسرائيلية في محيط المكان".

وأوضح أنّ "في محور تلال ​العديسة​- ​بوابة فاطمة​، استأنفت ورشة إسرائيلية أُخرى تركيب سياج معدني في الجزء العلوي للجدار العازل الّذي أقامه ​الجيش الإسرائيلي​ في تلك المنطقة مؤخّرًا. ويتركّز عمل الورشة حاليًّا في المنطقة المعروفة بـ"العبّارات" مقابل ​كفركلا​".

وبيّن أنّ "في الجانب اللبناني، تسجّل دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" في محوري العديسة والوزاني، لمراقبة الوضع"، لافتًا إلى أنّ "تزامنًا، يسجّل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "M.K" من دون طيار، في سماء ​مزارع شبعا​، امتدادًا حتّى تخوم قرى ​العرقوب​".