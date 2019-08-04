فتوح اعلن اطلاق أكبر مؤتمر مصرفي عربي أميركي في 15 تشرين الاول

أعلن الأمين العام ل​إتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​ من ​واشنطن​، إطلاق أكبر ​مؤتمر​ مصرفي عربي- أميركي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ​نيويورك​، في 15 تشرين الأول المقبل، بالاشتراك مع ​وزارة الخزانة الأميركية​، و"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وكبرى المصارف الاميركية المراسلة، اضافة الى خبراء من ​صندوق النقد​ والبنك الدوليين وهيئات مالية ورقابية دولية، وحكام مصارف مركزية عربية وقيادات مصرفية عربية واميركية ووفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته.

وأوضح فتوح أن "المؤتمر سيتناول المستجدات بقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل ​الارهاب​، ويأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوط التي تتعرض لها المصارف، وكثرة ​الأخبار​ والشائعات التي تتعلق بالعقوبات. كما سيوضح كافة المشاكل، لا سيما انه يشكل منصة حوار مباشرة مع الخزانة الاميركية والمصارف الأميركية ومع السلطات الرقابية الأميركية".