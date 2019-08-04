نوّه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، إلى أنّ "الإرهاب والكراهية يضربان مجدّدًا من نيوزيلاندا إلى تكساس، مرورًا بسوريا وسريلانكا وغيرهما".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التوتّر الدولي يشكّل المناخ المثالي للأشرار، وعلينا ان نتّعظ ونتعاضد ونتّحد كلبنانيين لحماية أهلنا وصيغتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: الإرهاب يضرب مجددا وعلينا أن نتعظ ونتحد كلبنانيين لحماية أهلنا وصيغتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.