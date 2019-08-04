سليمان: الإرهاب يضرب مجددا وعلينا أن نتعظ ونتحد كلبنانيين لحماية أهلنا وصيغتنا

نوّه رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​، إلى أنّ "​الإرهاب​ والكراهية يضربان مجدّدًا من ​نيوزيلاندا​ إلى ​تكساس​، مرورًا ب​سوريا​ و​سريلانكا​ وغيرهما".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التوتّر الدولي يشكّل المناخ المثالي للأشرار، وعلينا ان نتّعظ ونتعاضد ونتّحد كلبنانيين لحماية أهلنا وصيغتنا".