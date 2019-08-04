نقولا نحاس: طريقة قيادة البلد لا يمكن إلا أن توصلنا الى الهاوية

شدد النائب نقولا نحاس، على أن "الخيارات الوحيدة المسموحة هو جمع اللبنانيين وليس تفرقتهم، ليس مسموحا أن شخصا مثل وزير الخارجية جبران باسيل لديه هذا المركز المهم في السلطة أن يتكلم بموضوع يفرق اللبنانيين، فالوحدة والتقارب يستفيد منه الجميع"، مشيرا الى أنه "كلما حصل تأخير للتوافق وللوصول الى مكان يعطي أمل للبنانيين الآلاف يهاجرون".
وأوضح نحاس في حديث اذاعي أنه "فيما يتعلق بالناجحون في المجلس الخدمة المدنية، هؤلاء نجحوا في المباراة، اذا أردنا توازنا طائفيا يجب إلغاء مبدأ المباراة والذهاب الى التعيين، وربما هذا المطلوب لوضع الازلام والأصحاب، بينما المباراة ينتج عنه نتيجة لا لها علاقة بالتكوين الطائفي"، مؤكدا أن "هذا الموضوع لا يجب أن يأخذ بخفة لأنه جدي".
ولفت الى أنه "لدينا مشكلة فالإقتصاد يتراجع والناس لا تجد عملا ولبنان وصل الى مكان النمو وصل الى الصفر. السياسة هي من أجل الإقتصادي ولخلق فرص عمل، لكن أين هذا الموضوع من الاهتمام؟ هو ليس موجودا"، مبينا أن "إلغاء الطائفية السياسية تعني الذهاب نحو العلمانية المطلقة وهي ليست موجودة لدى من يديرون السفينة".
وأوضح أن "المسؤول الذي يمثل الناس يجب أن يجب يظهر قناعة وأن يعمل لإلغاء الطائفية السياسية، وهذا يحصل بالأفعال وليس بالأقوال"، معتبرا أن "طريقة قيادة البلد لا يمكن إلا أن توصلنا الى الهاوية لذلك يجب أن نبحث عن سائق آخر لأن السائق الذي لدينا لا يعرف أن يدير البلد إلا بهذه الطريقة".
وأشار نحاس الى ان "السياسة لدينا قائمة على شد العصب وليس على تحسين الاقتصاد"، مشددا على "أننا يجب أن نغير القيادة وذلك سيحصل الآن أو لاحقا لأن هذا النهج وصل الى نهايته، وللاسف الذي يدفع الثمن هو الناس".
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