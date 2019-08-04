الولايات المتحدة: سقوط "عدة قتلى" في إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب جنود أمريكيون قرب المركز التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، في 3 أغسطس/آب 2019.

أعلنت سلطات مدينة إل باسو الأمريكية سقوط "عدة قتلى" في إطلاق نار حصل السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الواقعة في ولاية تكساس، جنوب الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن مسؤولين في بلدية المدينة. وأضاف المسؤولون إن الحصيلة بلغت 20 ضحية بين قتيل وجريح، واعتقال ثلاثة مشبوهين.

سقط "عدة قتلى" في إطلاق نار حصل السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو (ولاية تكساس) الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن الإخبارية عن مسؤولين في بلدية المدينة.

وأعلن المسؤولون في وقلت لاحق أن الحصيلة بلغت 20 ضحية بين قتيل وجريح، واعتقال ثلاثة مشبوهين.

وكان رئيس بلدية إل باسو دي مارجو قال لـ "سي.إن.إن" إن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى. ولم تتوفر تفاصيل تذكر حتى الآن.

وأضافت مديرة مكتب رئيس البلدية، أوليفيا زيبيدا، إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت شرطة المدينة أعلنت أن هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلح يطلقون النار" في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

Advertisements

وقالت شرطة المدينة على تويتر: "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك. وعرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز