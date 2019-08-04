ترامب: إطلاق نار مروع في تكساس والتقارير تتحدث عن سقوط عدد كبير من القتلى

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على تقارير تفيد بوقوع "إطلاق نار مروع" في مدينة إل باسو بولاية تكساس قتل فيه "عدد كبير" من الناس.
وغرد ترامب اليوم السبت: "إطلاق نار مروع في إل باسو بتكساس، والتقارير سيئة جدا، مقتل العديد من الناس"، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية وقوات الأمن، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم الولاية وعبر له عن دعمه والحكومة الفيدرالية في التعامل مع ما حدث.
وأضاف: "الرب معكم جميعا".
© Reuters
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الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ودورها في اقتصاد الامارات
أكثر من 90% من الشركات العاملة في دبي هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. إنها تشكل دعامة للاقتصاد الاماراتي. ويقول عارف عبد الرحمن أهلي، وهو المدير التنفيذي لقسم الميزانية والتخطيط في وزارة المالية، إن "مساهمة هذه الشركات المتوسطة والصغيرة في فرص العمل وصلت نسبتها إلى 42% تقريباً عام 2009. أما اليوم فهي 53%. وهذا يؤكد أهمية هذه الشركات ودورها الكبير في اقتصاد الامارات". وفق وزارة الاقتصاد الإماراتية، تشكل الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الاستراتيجيات الداعمة للإنتاج. مؤتمر Step السنوي الذي يجمع أكثر من 250 شركة ورجل أعمال هو أكبر مؤتمرات هذا النوع في الشرق الأوسط. أما فادي غندور، رئيس مجموعة "ومضة" ، فيرى أن دبي تفوقت في هذا المجال "لأنها أدركت أهميته. تفكيرها استراتيجي لجذب الشركات الناشئة. تتحرك الحكومة باتجاه ما نريد القيام به، لتأمين حدوثه. المدن الاخرى تحتاج لأن تتعلم. إنها عملية صنع القرار. توجد رؤية وعلى أساسها يعدون بشيء ثم ينجزونه لجذب الناس". هذا وتشكل الشركات الناشئة الصغيرة تقريباً نصف الشركات العاملة في دبي، مما يجعل منها أكبر مركز عالمي لريادة الاعمال. خلال إحدى الدورات التدريبية التي تقوم بها مؤسسة "نورث ستارت" التقينا أحد مؤسسيها وهو ريكي ميرنز. بالنسبة لميرنز فإن هذه الدورات هي لمساعدة من يريد " اكتساب مهارات تسمح بدخول سوق العمل". فشركة "نورث ستارت" هي شركة توظيف أُسِّست لرفع مستوى إدماج القوى العاملة في الشرق الاوسط، وتتوجه خاصة لذوي العزيمة أو من يعاني من صعوبات في التعلم. إنها تقوم بالتدريب والتوجيه بالتنسيق مع "آي أكاديمي ميدل إيست". بالنسبة لميرنز، فإنه "لا توجد مؤسسات مماثلة في دبي. لدي تجربة في الدمج في مختلِف المجالات والمجتمعات وفي التعليم". بدوره يقول ريتش هادنوم، أحد مؤسسي "نورث ستارت" إن زميله "ريكي أبعدنا عن التبادلات التجارية وطبّق خدمة حقيقية ومبتكرة. وضع ذاته في كل ما نقوم به ولهذا السبب حصلنا على عقود كثيرة من عالم الأعمال والمجتمع بأكمله. إنها بيئة تنافسية للغاية، لذا مع أناس مثلنا يسهلون الأمور، وإننا نلاقي صدى إيجابياً". وتفيدنا إحدى المشاركات في دورة "نورث ستارت"، واسمها تالولاه بوربريدج "نحن كغيرنا من الناس. إن كنا نعاني من صعوبات في التعلم أو مشاكل أخرى، فهذا لا يعني أنه ينبغي التحديد مسبقاً من نحن. فذلك يظهر قدرتنا فقط". من مؤسسة تقوم بدورات تدريبية إلى أخرى تهتم بتعليم السباحة للأطفال. إنها شركة "أكوابرايد". هذه الشركة أنتجت إطارات تساعد الأطفال على العوم لتعلم السباحة وتعرف هذه الإطارات بـ"فينباندز". وقد طورها طبيب أطفال. وتستخدم تقنية فريدة. أول صفقة مالية كبيرة أقامتها الشركة كانت مع حدائق جميرا المائية . وعن هذه التقنية تحدثت أماندا غوردن، شريكة وإحدى مؤسسات "أكوابرايد"، وقالت "يسهل على الأهل وضعها لكنه يصعب ذلك على الأطفال. إنها تساعدهم على العوم في الماء فهي مريحة لهم. أعتقد أنه ما يجعلنا مختلفين كرواد أعمال هو أننا اعتمدنا على أنفسنا في انتاجها. ليس لدينا مستثمرين كبار، لم نحصل على أي قرض لدعم عملنا، لم نقم بما تقوم به الشركات الصغيرة الأخرى. السياحة هي ممتازة لمنتج كمنتجنا. ودبي مبنية على السياحة. لذا، نعم، هناك فرص كثيرة لنا". من أجل تحفيز عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أطلقت حكومة دبي مؤخراً مجموعة من الاجراءات. من بينها تخفيض وإلغاء بعض الرسوم الاتحادية. للمزيد: - محققة بالأمم المتحدة: توصلنا إلى أدلة على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي - هولندا ستحاكم 3 روس وأوكرانياً بتهمة القتل في قضية الطائرة الماليزية إم إتش 17 - الأمم المتحدة: 71 مليون لاجئ في العالم والدول الفقيرة تستضيف غالبيتهم
Euronews (Ar)
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شركة فيسبوك تعلن عن استعدادها لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة "ليبرا"
عملة رقمية جديدة وقيمة مالية افتراضية تضاف إلى قائمة العملات المشفرة (Cryptocurrency) مثل بيتكوين وغيرها. والتي وصل عددها حتى الآن إلى 2238 عملة مختلفة بحسب موقع Coinmarketcap المتخصص بأسعار ومؤشرات العملات الافتراضية المشفرة. العملة اسمها ليبرا Libra وسوف يطلقها عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في بداية العام القادم مدعومة باحتياطي من الأصول مثل الودائع المصرفية وأوراق النقد الحكومية قصيرة الأجل تحتفظ بها شبكة من الجهات المؤتمنة ماليا، مما سيعزز ثقة متداوليها واستقرار سعرها. وسوف يتم تسجيل عمليات التحويل المصرفية عن طريق بنية من سلاسل الكتل "بلوكتشين Blockchain" تعمل فيسبوك على تطويرها خلال الفترة الماضية ليتم تظيفها في إطلاق العملة المشفرة. فيسبوك تجري واحد من أكبر التغييرات في إدارتها وكانت فيسبوك قد أعلنت أواخر العام الماضي عن إستعدادها لإطلاق عملة افتراضية مشفرة لتسهيل عمليات التداول المالي على تطبيقها "WhatsApp واتساب" المستخدم في إجراء عمليات اتصال رقمية على الهواتف الذكية. مشروع كاليبرا وفي بيان رسمي قام فيسبوك بتسمية مجموعة من الشركاء الداعمين لعملته الجيدية "ليبرا" منها ماستركارد وفيزا و باي-بال هولدينغز وأوبر تكنولوجيز. كما أعلن عن إطلاق لمشروع كاليبرا Calibra، وهو تطبيق مصرفي مخصص لتداول عملة فيسبوك المشفرة الجديدة (حافظة نقود رقمية)، وسوف يستعمل ستهيل تداول العملة على منصات تواصل فيسبوك مثل ماسنجر وواتسآب. للمزيد على يورونيوز: الأزرق من أجل السودان ... حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي "فلتر القطة" يحول وزيراً باكستانياً إلى مادة للسخرية على وسائل التواصل
Euronews (Ar)
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ألعاب حديثة وخطيرة يرفع الستار عنها في معرض الترفيه الإلكتروني _" إي 3 "
من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران معرض الترفيه الإلكتروني للعام 2019 في لوس أنجلوس ، الذي يعرف بـ E3 ويعد الحدث الأبرز في العالم. وينتهي المعرض يوم الخميس 13 يونيو/حزيران. وعادة يسبق هذه الأيام يوم مخصص لمؤتمرات الشركات الكبرى "مايكروسوفت، سوني، ننتندو" وفيها يتم الكشف عن المشاريع الكبرى للشركات ال 3 بالإضافة إلى ألعاب شركات الطرف الثالث المهمة وبالتأكيد الكشف عن أحدث الطرفيات والأجهزة الجديدة إن وجدت. في العام الماضي أكثر من 69200 شخص توافدوا إلى مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، لمعرفة ما يتعلق بالمفاتيح والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والألعاب ... ومن المقرر غياب بعض اللاعبين الرئيسين في صناعة الألعاب مثل شركة "سوني التي أعلنت أنها لن تشارك في المعرض للعام الحالي. وكان من الواضح خلال هذا العام أن الألعاب الملحمية سحقت لعبة "فورتنايت". إلا أنه وبحسب جيم هيكس أحد اللاعبين، لا يزال هناك الوقت أمام "فورتنايت" للفوز، لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة على حد تعبيره، ولديها الوقت للفوز. وقال هيكس "أعتقد أننا سنرى ما الذي ستحدثه بقية الألعاب لمواجهة ذلك، هناك الكثير من المنافسين"، وأضاف أن هناك لعبة جديدة يتنافس عليها المشتركين، وهي "سايبربنك 2077". في وقت سابق من هذا العام، تم تنزيل لعبة "أبكس ليجند" وهي معركة ملكية من "إلكترونيكس آرت" إلى السوق وقامت بتحطيم سجلات "فورتنايت" للتنزيل والمشاهدة. وحصلت "أبكس" على 25 مليون عملية تحميل في أسبوعها الأول، مما سحق علامة "فورتنايت" البالغة عشرة ملايين خلال أول أسبوعين لها بعد إطلاقها في العام 2017. يقول هيكس "كانت (أي أبكس) جديدة، مجانية، وتم إعدادها بشكل جيد". للمزيد على يورونيوز: كأس العالم للسيدات.. تعرّف على أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة شاهد: قلعة مطاطية تطير بسبب شدة الرياح وسقوط 5 أطفال جرحى في روسيا شاهد: "شيميرا" للألعاب يجمع عشاق الرياضات المختلفة والمبتكرة في طوكيو تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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ترامب يطالب الصين بفعل الكثير للوصول إلى اتفاق تجاري وبكين ترد "مستعدون للقتال"
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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إطلاق نار مروع في تكساس والتقارير تتحدث عن سقوط عدد كبير من القتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.