العثماني : المغرب رائد قاريا في الصناعة والبحث العلمي والأول في البنية التحتية في إفريقيا

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن المغرب يحقق تقدم وإنجازات متعددة على مستويات مختلفة.

وأضاف العثماني خلال لقاء حزبي جمعه بأعضاء البجيدي من مغاربة المهجر أن ما حققه المغرب أصبح من الأمور المتفق عليها دوليا ومنها أن تحقيق المملكة لقفزات اقتصادية مهمة كبلد من بلدان الجنوب ليصبح بلدا من البلدان الصناعية المهمة في هذه المنطقة.

وأضاف العثماني أن المغرب أصبح من البلدان الرائدة إفريقيا على مستوى التكنولوجيا والبحث العلمي، ليصبح على المستوى البنيات التحتية هو الأول قاريا لاسيما في الطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والنقل البحري.

واعتبر العثماني أن هذه الإنجازات ليست شيءا بسيطا بل نتيجة لجهد وسياسات متتالية واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى.