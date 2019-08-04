امهيدية يبعد الكاتب العام ورئيس الشؤون العامة من ولاية طنجة

استغنى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن خدمات كل من الكاتب العام عبد الحميد نجيم، الذي لميمض سوى عام واحد على تعيينه في منصبه، إلى جانب رئيس قسم الشؤون العامة عبد الحفيظ الصديق، الذي كانالتحق بعاصمة البوغاز الصيف الماضي، عقب زلزال التنقيلات التي كانت أجرتها وزارة الداخلية قبل عام. واستقدمالوالي مهيدية، بحسب ما أكده مصدر جد مطلع لـ “أخبار اليوم” الحبيب العلمي الكاتب العام بولاية جهة الرباط سلاالقنيطرة، والذي كان يجاور الوالي الحالي لجنة طنجة في مقر عمالة وجدة أنكاد، عندما كان واليا على الجهةالشرقية قبل ثلاث سنوات، كما استعان أيضا بمسؤول في الإدارة الترابية كان مقربا منه عندما كان في العاصمةالرباط، ويتعلق الأمر برئيس الدائرة الحضرية اليوسفية، الذي تم إسناد إليه مهمة رئاسة الشؤون العامة.

أما الكاتب العام عبد الحميد نجيم، الذي سبق للوالي اليعقوبي أن أوقفه عن العمل دون مهمة لمدة مؤقتة بسبب بطءإيقاعه في معاجلة الملفات وتتبع المعطيات الواردة عليه من مرؤوسيه، فتم إلحاقه بولاية فاس لشغل نفس المهمة، فيحين تم إلحاق عبد الحفيظ الصديق بمقر عمالة الرامية لشغل منصب رئيس الشؤون العامة. وشملت حركةالتنقيلات التي همت بحسب بلاغ لوزارة الداخلية، 895 رجل سلطة، باشا وثلاثة رؤساء دوائر وأربعة قياد، علىمستوى عمالة طنجة أصيلة، وفق المعطيات الرسمية التي توصلت بها “أخبار اليوم“، رغم أن بعضهم لم يمض علىتعيينهم في طنجة سوى عام واحد، وذلك بسبب ما أثارته من جدل في ملفات التعمير وفشل في تدبير محاولاتهمالترابية خاصة ملف الأسواق وملاعب القرب.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة رشيد الكروج، الذي تم تعيينه في دائرة اليوسفيةبالعاصمة الرباط، ورئيس دائرة مغوغة عبد الوهاب لليلي الذي تم تمثيله إلى مدينة وجدة، أما رئيس دائرة بوخالفمسنانة محمد لصنهاجي فأخذ تنقيله طابعا عقابيا إلى مدينة طانطان، والأقاليم الصحراوية، أما باشا مدينة أصيلةفتمت ترقيته إلى منصب كاتب عام في عمالة زاكورة.

وشملت الحركة المعلن عنها رسميا ترقية القائد “عطاف” بإحدى مقاطعات السواني، حيث تمت ترقيته إلى منصبباشا ببولمان، فيما تم تنقيل القائد “غيلان” إلى مكناس، والقائد “العثماني” تم تنقيله إلى مكناس، وقائد الملحقةالإدارية السادسة ادريس دومي، فتم تعيينه بعمالة بولمان.

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كما غادر قائد ملحقة السوريين مصطفى لقطاعي إلى مدينة سلا، حيث تمت ترقيته إلى درجة رئيس دائرة، نفسالشيء بالنسبة للقائد محمد بو الوفا الذي كان في

الملحقة 10 مكرر بمنطقة مالاباطا، حيث تم ترقيته إلى رئيس دائرة بعمالة شفشاون، فيما تم تنقيل القائد “فيصل” بملحقة كاسبراطا إلى مدينة الصويرة، أما القائد مصطفى بنزيان فجرى نقله من دائرة شالة بطنجة إلى دائرة الصخيرات بمدينة تمارة.

وفي موضوع آخر، تلقى رئيس دائرة السواني عبد العالي بن عدو، الذي تم تعيينه الصيف الماضي بطنجة قادما مندائرة مولاي رشيد، قرارا يقضي بالتشطيب عليه من وزارة الداخلية، وإحالة ملفه على القضاء، وذلك بعد شهر منعزله من منصبه وإلحاقه بكراج ولاية طنجة دون مهمة، من طرف والي الجهة محمد مهيدية، الذي توصل في حقهبشكوى وتقارير لم يكشف عن طبيعة مخالفاتها، لكن مصادر عاصمة قالت إن لها علاقة في تلاعبات المستفيدين منالسوق النموذجي بمنطقة كسبرطا.