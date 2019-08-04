الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في حادث انقلاب مركبتها على الشارع الالتفافي قرب مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد.
وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنّه "تمّ إنقاذ عالقة، في سنوات الأربعين من عمرها، إثر انقلاب سيارتها على الشارع الالتفافي الناصرة- 'هار يونا'. وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بتخليص العالقة بعد أن سقطت سيارتها بواد بمحاذاة الشارع. وتم نقل المصابة إلى المشفى لتلقي العلاج".
كما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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