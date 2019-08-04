القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يستهدف استغلال مشاركته في كأس "خوان غامبر" في ملعب "كامب نو" من أجل التفاوض حول استعارة أحد نجوم الفريق الكاتالوني.
ويواجه برشلونة اليوم، الأحد، نظيره آرسنال الإنجليزي في كأس خوان غامبر بملعب "كامب نو".
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال يستعد لطلب استعارة كوتينيو عقب مواجهة برشلونة، وذلك لمدة عام.
ويأتي ذلك في ظل ترحيب النادي الكاتالوني بإعارة نجمه البرازيلي.
ويعتبر الدوري الإنجليزي الوجهة المفضلة لكوتينيو، بعد تألقه بقميص ليفربول، قبل رحيله لبرشلونة.
ويسعى آرسنال لإقناع اللاعب في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن باب الانتقالات في إنجلترا سيُغلق في 8 آب/أغسطس الجاري.
ويرغب راؤول سانليهي، المدير الرياضي لآرسنال، في إبرام صفقة مدوية جديدة هذا الصيف، بعد التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي قبل عدة أيام.
ويرحب برشلونة برحيل كوتينيو هذا الصيف، وهناك استعداد للتفاوض بشأنه، حيث يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي، لكنه لم يقدم المستوى الذي يضعه في هذه المكانة.
ولن ينظر برشلونة للخسائر التي سيتحملها من بيع اللاعب، وإنما يفكر حاليًا في إعارته مع وضع بند بإلزامية الشراء مقابل مبلغ معين، لأن استمراره موسما آخر في برشلونة سيقلل من ثمنه بشكل أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يسعى لاستعارة نجم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.