مدرب مانشستر يونايتد ينتظر إتمام الصفقة القياسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة لاعب ليستر سيتي، هاري ماغواير، قريبا جدا.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "نأمل أن ننهي التفاصيل الصغيرة الأخيرة المتبقية في نهاية الأسبوع، ويمكن أن نعلن عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا جدًا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي، ضمن الجولة الأولى للبريمييرليغ يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد.

وعن احتمالية لحاق ماغواير باللقاء، قال سولسكاير "قد يتنافس مع زملاءه في يونايتد لبدء تلك المباراة".

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وأوضح "لعب بعض المباريات في فترة ما قبل الموسم، لكن سيتم تقييمه بعد انضمامه للفريق".

ووافق مانشستر يونايتد على شراء ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وعن احتمالية بقاء بول بوغبا في أولد ترافورد، قال "لا شك على الإطلاق، أنا مقتنع تمامًا بأنه يريد اللعب معنا".