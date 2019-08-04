اعتقال 12 فلسطينيا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 12 شابا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام أن جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات بالضفة، وذلك للتحقيق معهم لضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في قرية العيسوية داعم عناصر من شرطة الاحتلال منازل المواطنين فتشوها وعبثوا بمحتوياتها، قبل أن يعتقلوا كلا من: محمد مرعي درباس، وعلي محمد علي عبيد، وعدي داري، وعلاء أحمد داري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد الغزاوي ونصار جابر أثناء مرورهما على حاجز مخيم شعفاط، بينما في بلدة سلوان تم اعتقال أحمد وجمال الغول.

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وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية قضاء جنين، واعتقلت كلا من: فراس أبو فراشة أبو الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة.

في قطاع غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود اعتقلوا في ساعات متأخرة من الليل 3 شبان بزعم محاولتهم تخطي السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة.