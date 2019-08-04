مصابون في إطلاق نار جماعي بأوهايو الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرة أشخاص على الأقل جراء جريمة إطلاق نار جماعي في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركيّة، اليوم، الأحد، بعد ساعات من مجزرة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، جنوبيّ البلاد.

وبحسب وسائل إعلام أميركيّة، فإنّ إطلاق النار بدأ الواحدة فجر الأحد (بالتوقيت المحليّ)، عندما استدعيت قوات الشرطة "لوجود مطلق نار نَشِط" في مركز المدينة.

وقال شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ قوات الأمن الأميركيّة وسيارات الإسعاف تملأ المكان وتعمل على نقل المصابين إلى المشافي.

ومن غير المعروف إن تم تحييد مطلق النار أم لا.