بومبيو: واثقون من إمكانية بناء تحالف بحري بالخليج

ليندا رينولدز وماريز باين ومايك بومبيو ومارك إسبر في مؤتمر صحفي مشترك بسيدني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة بلاده على بناء تحالف بحري في الخليج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسترالية ماريز باين ووزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز ونظيرها الأمريكي مارك إسبر في سيدني.

وشدد مارك إسبر على أن "العمليات المقترحة في مضيق هرمز تهدف لتعزيز حرية الملاحة، ومنع أي تصرفات استفزازية إيرانية".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "العمليات، سواء تمت في الخليج تحت قيادة أمريكية أو أوروبية، هدفها واحد، وهو ضمان حرية الملاحة".

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وفي سياق آخر، قال إسبر إن "واشنطن تعمل ضد تصرفات الصين العدائية والمزعزعة للاستقرار".

من جانبها، عبرت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز عن قلق بلادها من التوتر في منطقة الخليج.

وأدانت رينولدز الهجمات التي استهدفت السفن في بحر عمان.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.

وتسعى واشنطن لتشكيل تحالف دولي من أجل حل حاسم للتهديدات الإيرانية وحماية حرية الملاحة البحرية.