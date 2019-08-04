الان تتابع وزير إماراتي: السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبوظبي- الخليج 365: قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولةللشئون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ان السودان أغلق ملف الاخوان المسلمين وعمر البشير إلى غير رجعة. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والإستقرار والإزدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير.

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