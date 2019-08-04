وزير الخارجية الأمريكي: سنتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج

جدة - عمرو شويل سيدني- الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد أنه واثق للغاية من أنه سيتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج.

وشارك الوزير الأمريكي في اجتماعات المشاورات الوزارية السنوية بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجمع وزراء خارجية ودفاع البلدين في مدينة سيدني الأسترالية.

وحضر الاجتماعات من الجانب الاسترالي وزيرة الخارجية السيناتورة ماريز باين ووزيرة الدفاع السيناتورة ليندا رينولدز، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع الجديد مارك إسبر.