الكشف عن هوية "سفاح تكساس" وبيان يحدد دوافع المذبحة

أفادت السلطات الأمريكية بأن المشتبه به في قتل 20 شخصاً وإصابة 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية، هو شاب أبيض عمره 21 عاماً، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون القول إن "المشتبه به يدعى باتريك كروسياس، وسلم نفسه إلى الشرطة قريباً من مكان المجزرة".

وتقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار كتبه، وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه به يشير إلى أن "هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية"، فيما دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دامٍ في أقل من اسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت تسجيلات كاميرات الهواتف العديد من الجثث على أرض مرآب المتجر فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين من المتجر فيما كان يسمع دوي إطلاق النار.

قال حاكم الولاية غريغ آبوت في مؤتمر صحافي "20 شخصاً أبرياء فقدوا حياتهم".

وأضاف "نحن كولاية نتكاتف في دعم هؤلاء الضحايا وأفراد أسرهم ... ندعو كي يكون الله مع هؤلاء الذين تأذوا بأي طريقة وأن يداوي جراحهم".

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ومن جهته أشار قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى وجود 26 جريحاً أيضاً.

وذكرت تقارير مختلفة أن أعمار المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تتراوح من سنتين إلى 82 سنة.

وقالت الشرطة إن "ما بين الف إلى 3 آلف متسوق كانوا في وولمارت لدى إطلاق النار".

وأضاف آلن "لدينا بيانٌ من هذا الشخص يُشير، الى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".

والبيان الذي تحدث عنه آلن، والذي يعتقد أن كروزيوس كتبه ونشر على الانترنت، يتضمن فقرات تندد بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس، ويشير الكاتب بوضوح إلى أنه يتوقع أن يُقتل خلال هجومه.

وقال شهود عيان إن "المسلح قام على ما يبدو بإطلاق النار عشوائياً حوالي الساعة 10.30 صباحاً.

وأظهرت صورة التقطتها كاميرات المراقبة المسلح حاملا ما يشبه رشاش إي.كيه-47.