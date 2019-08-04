قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها بموقع فيس بوك، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت السبت لحين إشعار آخر، بعد تعرضه لقصف جوي.
ولم تحدد إدارة المطار الجهة التي قصفت المطار.
ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر من داخل مطار معيتيقة تفاصيل القصف الذي تعرض له المطار منذ قليل.
وأوضح المصدر أن ثلاث قذائف ضربت المطار اليوم، منها اثنتان في المهبط وواحدة أمام بوابة الردع، لافتاً إلى عدم وجود أضرار حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.