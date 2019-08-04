إيقاف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الليبي

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها بموقع فيس بوك، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت السبت لحين إشعار آخر، بعد تعرضه لقصف جوي.

ولم تحدد إدارة المطار الجهة التي قصفت المطار.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر من داخل مطار معيتيقة تفاصيل القصف الذي تعرض له المطار منذ قليل.

وأوضح المصدر أن ثلاث قذائف ضربت المطار اليوم، منها اثنتان في المهبط وواحدة أمام بوابة الردع، لافتاً إلى عدم وجود أضرار حتى الآن.