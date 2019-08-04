أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، السبت، إعفاء قادة أمنيين على خلفية هروب 15 سجيناً من أحد مراكز الشرطة شرقي بغداد.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، أن "الياسري قرر إعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم، على خلفية فرار 15 سجيناً من مركز شرطة القناة شرقي بغداد اليوم".
وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 3 من الفارين فيما يجري حالياً البحث عن الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة قادة أمنيين على خلفية فرار سجناء شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.