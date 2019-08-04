إقالة قادة أمنيين على خلفية فرار سجناء شرقي بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، السبت، إعفاء قادة أمنيين على خلفية هروب 15 سجيناً من أحد مراكز الشرطة شرقي بغداد.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، أن "الياسري قرر إعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم، على خلفية فرار 15 سجيناً من مركز شرطة القناة شرقي بغداد اليوم".

وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 3 من الفارين فيما يجري حالياً البحث عن الآخرين.