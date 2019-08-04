السعودية: وصول 130 حاجاً من ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا

أعلنت السلطات السعودية السبت، وصول 130 حاجاً من أصل 200 حاج، الذين أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أن "الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج، وصلت مساء السبت".

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، إن "المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

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يذكر أن العاهل السعودي وجه باستضافة 200 من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا لأداء فريضة الحج.

ووصل حتى السبت 130 حاجاً وحاجة، ومن المقرر وصول بقية الدفعات غداً.

وأعلنت السعودية السبت، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج عبر جميع المنافذ لأداء فريضة الحج لهذا العام.