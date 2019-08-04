بومبيو: واشنطن قادرة على بناء تحالف بحري في الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج، على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان بومبيو، يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر، إلى أستراليا.

وكان بومبيو أوضح في تصريحات سابقة أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، مشيراً إلى أن دولاً من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.