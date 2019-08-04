رئيس إقليم كردستان أكد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم

ذكرت رئاسة إقليم كردستان، أنّ "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، زار أمير الإزيديين، حازم تحسين بك، في مقرّ إقامته بقضاء الشيخان، حيث تمّ التباحث في الأوضاع العامة للإيزيديين ومنطقة سنجار وأطرافها والجهود الرامية لحلّ مشاكلهم وإعادة الإعمار والاستقرار والحياة إلى تلك المناطق، كانت مواضيع تم تناولها في جانب آخر من اللقاء".
وأوضحت في بيان، أنّ "البارزاني أكّد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم".
يُذكر أنّ في 27 تموز الماضي، عُيّن حازم تحسين بك أميرًا جديدًا للأكراد الإزيديين من بين ستة مرشحين من العائلة، خلفًا لوالده لإدارة شؤون مليون إزيدي حول العالم.
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