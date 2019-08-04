بايدن: أعارض أي ديمقراطي يريد التخلص من مشروع "أوباماكير"

دافع نائب الرئيس الأميركي السابق والأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي ل​انتخابات​ الرئاسة ​جو بايدن​، عن إرث ​باراك أوباما​ بوجه هجمات العديد من منافسيه إلى ​البيت الأبيض​ وإنجازه التشريعي الأبرز المتعلق بالرعاية الصحية المعروف باسم أوباماكير.

وأعلن بايدن خلال تجمع حضره لنقابات العمال في نيفادا، مع 18 من منافسيه الديمقراطيين على ترشيح الحزب، عن معارضته لـ"أي ديمقراطي يريد التخلص من مشروع أوباماكير".

وفي إطار الخلافات الإيديولوجية بين المتنافسين على ترشيح الحزب، وجه منافسو بايدن انتقادات حادة لسياسات أوباما ونهج بايدن الذي خدم نائبا لأوباما ثماني سنوات ويشير في حملته الانتخابية بشكل متكرر لعهدهما بتعبير "إدارة أوباما-بايدن".

وخلال المناظرات التي تمت الأسبوع الماضي انتقد العديد من منافسي بايدن سياسات أوباما خاصة تلك المتعلقة بالهجرة، وقالوا إنه رحّل الملايين من المهاجرين غير المسجلين، بينما لم يفعل بايدن أي شيء لإيقافه.