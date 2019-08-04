رئيس مكتب روحاني: العلاقات بين إيران وأذربيجان متنامية رغم الحظر الأميركي

نوّه رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، على هامش لقائه وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفى اوف، إلى "الارتفاع اللافت لمستوى العلاقات والتعاون بين إيران وأذربيجان في مختلف المجالات الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة"، مؤكّدًا أنّ "علاقات التعاون بين طهران وباكو شهدت نموًّا في مختلف الأصعدة رغم الحظر الأميركي".
ولفت إلى "ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.2 ضعفًا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي"، مركّزًا على أنّ "هناك تعاونًا ممتازًا بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والسيارات والاستثمارات المشتركة والقضايا الإقليميّة والتعاون الحدودي".
وأشار واعظي إلى الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا في سوتشي الروسية خلال الأسبوع المقبل، معربًا عن أمله بأن "يؤدي الاجتماع إلى تطوير التعاون بين الدول الثلاث في مختلف الأصعدة، بخاصّة حجم العلاقات بينها".
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