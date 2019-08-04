إعادة فتح مطار معيتيقة الليبي بعد إغلاقه عقب تعرضه لقذائف

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي أن المطار أُعيد فتحه أمام الحركة الجوية بعد إغلاقه لساعات عقب تعرضه للقصف بقذائف. ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب قوات ​شرق ليبيا​ (الجيش الوطني الليبي) بقيادة ​خليفة حفتر​.

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