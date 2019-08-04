الفالح ناقش مع نظيره الروسي ملف أسواق النفط: سنستمر بالالتزام باتفاقية خفض الإنتاج

أعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، "أنّني ناقشت مع نظيري الروسي بموضوع أسواق ​النفط​، ‬‬‬وأكّدنا استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام ‭‭‭2020‬‬‬، بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي".

ولفت إلى "أنّنا نؤكّد بأنّنا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميّزة بين بلدينا، بما يضمن تحقيق المزيد من التقدّم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة".