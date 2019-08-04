أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، "أنّني ناقشت مع نظيري الروسي بموضوع أسواق النفط، وأكّدنا استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي".
ولفت إلى "أنّنا نؤكّد بأنّنا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميّزة بين بلدينا، بما يضمن تحقيق المزيد من التقدّم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح ناقش مع نظيره الروسي ملف أسواق النفط: سنستمر بالالتزام باتفاقية خفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.