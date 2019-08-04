سلطات مالطا سمحت بإنزال 40 مهاجرا إلى شواطئها

سَمح رئيس وزراء ​مالطا​ ​جوزيف موسكات​، بإنزال 40 مهاجرًا عالقًا على متن سفينة "​إيلان كردي​" الألمانيّة الّتي أنقذتهم من مياه ​البحر المتوسط​ قبل أيام.

وأوضح أنّ "​الحكومة الألمانية​ ومفوضة ​الاتحاد الأوروبي​، جهّزت توزيع جميع هؤلاء المهاجرين على دول الاتحاد ولن يبق أي مهاجر في مالطا".

وكانت السفينة "إيلان كردي"، التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي آي"، قد أنقذت الأربعاء الماضي 40 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية بـ30 ميلًا، بينهم 3 أطفال وسيدتان واحدة منها حامل. وإثر إنقاذ المهاجرين، توجّهت السفينة إلى ​السواحل الإيطالية​، بدلًا من الليبية بسبب أنّ ميناء طرابلس غير آمن؛ إلّا أن ّالحكومة الإيطالية منعت السفينة من الرسو على شواطئها.

وبعد منع السفينة من الاقتراب من الموانئ الإيطالية، أبحرت السفينة باتجاه سواحل مالطا.