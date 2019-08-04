بومبيو: واثق للغاية من أننا سنتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، من سيدني في أستراليا، "أنّه واثق للغاية من أنّه سيتمكّن من بناء تحالف بحري في الخليج".
وكان قد أفاد بومبيو الأسبوع الماضي، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولًا من جميع أنحاء العالم"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة".
وذكر أنّ "أميركا عرضت على دول أوروبيّة وأسيويّة الانضمام إلى التحالف".
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