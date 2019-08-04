بومبيو: واثق للغاية من أننا سنتمكن من بناء تحالف بحري في الخليج

أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، من ​سيدني​ في ​أستراليا​، "أنّه واثق للغاية من أنّه سيتمكّن من بناء تحالف بحري في ​الخليج​".

وكان قد أفاد بومبيو الأسبوع الماضي، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية بصدد بناء تحالف دولي لحراسة ​مضيق هرمز​، سيشمل دولًا من جميع أنحاء ​العالم​"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تعمل على تغيير سلوك قادة ​طهران​، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة".

وذكر أنّ "أميركا عرضت على دول أوروبيّة وأسيويّة الانضمام إلى التحالف".