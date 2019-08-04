ترامب: إطلاق النار في إل باسو عمل جبان ولا أعذار تبرر قتل الأبرياء

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إطلاق النار في إل باسو- تكساس، لم يكن مأساوياً فحسب، بل كان عملا جبانا"، مؤكدا وقوفه مع "كل شخص في هذا البلد لإدانة فعل اليوم البغيض".
وشدد ترامب على أنه "لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء. أنا وميلانيا نرسل أفكارنا وصلواتنا القلبية إلى شعب تكساس العظيم".
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