قبيسي: لن نرضى أن نكون في وطن الهزائم وحكومة الفشل عند اصغر المشاكل

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ "أننا في بلد ​الحكومة​ فيه مقصرة في كافة المجالات، ​الموازنة​ أقرت أخيرا ولكننا في زمن تعيش فيه المنطقة وضعا صعبا من صفقة عصر الى دمشق التي تخوض مخاض الخروج من الحرب، الى ​لبنان​ المأزوم اقتصاديا واجتماعيا الى ​اليمن​ الجريح الى كل البلدان العربية التي يسهل الكلام عن احزانها لأن ​فلسطين​ جريحة وهذا الجرح ينزف ولم يندمل حتى الآن"، مشيرا الى أن "لبنان مأزوم في كثير من المشكلات ولعل حكومتنا عاجزة حتى عن الاجتماع، وعندنا في لبنان أزمة وهذه الأزمة أصبحت تهدد الواقع الحكومي بأكمله والوطن يعيش حالة إقتصادية متردية".

وخلال رعايته حفل توقيع وإطلاق كتاب في ثانوية "حسن كامل الصباح الرسمية"، اعتبر أن "المواطن بات لا يكترث لمشاكلكم الكثيرة على مستوى الحكومة فإن كانت هذه الحكومة عاجزة عن حل أصغر المشكلات فكيف تكون قادرة على حل مشاكلنا الجمعاء ابتداء من الدفاع عن ارضنا والمقدسات وصولا الى حل المشكلات الاقتصادية و​الدين العام​ الى كل مشكلة تهدد لبنان في هذا الزمن وفي الأزمنة القادمة"، مشدداعلى أنه "يجب على كل مسؤول أن يعي حجم المشكلة والى أين يأخذ البلد والوطن عندما يتمترس حول موقف واحد وعلى كل ​الشعب اللبناني​ أن يسير خلفه".

ولفت الى أن "هذه السياسات تفرط وتهدد لبنان ونحن لا نوافق عليها، لا نريد أن يسيطر الفراغ على هذا الوطن ولا نريد أن نعيش في ظل حكومة مشلولة ، ولا نرضى أن نحيا في ظل وطن ضعيف، كما رفضنا سابقا مقولة "أن قوة لبنان بضعفه "، وانطلقنا شبابا مقاومين خلف الامام الصدر وكبرت ​المقاومة​ حتى اصبحت قوة حقيقية يعتد بها حتى انتصرت على ​اسرائيل​"، مؤكدا "أننا لن نرضى أن نكون في وطن الهزائم والخنوع وحكومة الفشل الدائم عند اصغر المشكلات".