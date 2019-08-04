النشرة: مقتل بلال العرقوب وإعتقال نجليه خلال عملية أمنية في عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا انه بعد رصد وتتبع هروب المطلوب بلال العرقوب من مربعه الأمني في حي الرأس الأحمر بعد العملية العسكرية المشتركة بين عصبة الأنصار الإسلامية وحركة فتح، تم شن عملية أمنية في حي المنشية في مخيم عين الحلوة وملاحقته هو وأبنائه والإشتباك معهم، ما أدى إلى مقتل بلال على الفور واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهم عبر القوة المشتركة الفلسطينية لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، فيما يجري البحث عن إبنه الثالث محمد لاعتقاله وتسليمه إلى السلطات اللبنانية.
يذكر أن العرقوب هو ناشط اسلامي وقائد مجموعة مسلّحة في مخيم عين الحلوة، كما أنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف.
وقد عمدت مجموعة العرقوب يوم الجمعة الماضي على إطلاق النار على الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ"أبو حسن الخميني"، المقرب من حركة "فتح"، خلال مشاركته في مسيرة ضمت المئات من اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى مقتله متاثراً بجروحه.
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