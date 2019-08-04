قوى الأمن: توقيف 97 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1146 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 97 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 3 آب 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، إحتيال و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1146 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".