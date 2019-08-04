عبدالله: هل مقتضيات الوفاق الوطني إنتقائية أم شاملة؟

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "ينتشر خبر التحضير لمرسوم ​كتاب العدل​، وطبعًا لهم الحق بذلك، والسؤوال هو هل مقتضيات الوفاق الوطني إنتقائيّة أم شاملة؟ في حين جرى تمرير مرسوم السلك الخارجي أيضًا انتقائيًّا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أمّا تظلم الباقين من الناجحين في كلّ امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​، فهو مدان. لننهي هذه المسرحيّة الدراميّة".