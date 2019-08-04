أرسلان: فليدعو رئيس لحكومة لجلسة ولا يجوز لأحد تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية

ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، على أنّ "ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون هو من صلب صلاحيّاته الدستوريّة، ولا يجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية"، لافتًا إلى أنّ "مرّات عدّة طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بتّ موضوع محاولة اغتيال وزير الدلوة لشؤون النازحيت صالح الغريب على الطاولة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي أن تُطرح داخل المؤسسات الدستورية، وإلّا أين تطرح في الشارع؟ كفى استهتارًا واستهزاء بعقول الناس ومصالحها. فليدعو رئيس الحكومة سعد الحريري لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارِس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على إحالة القضية على المجلس العدلي، ولكلّ حادث حديث".
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