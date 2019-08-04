أرسلان: فليدعو رئيس لحكومة لجلسة ولا يجوز لأحد تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية

ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، على أنّ "ما قام به رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هو من صلب صلاحيّاته الدستوريّة، ولا يجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية"، لافتًا إلى أنّ "مرّات عدّة طالبنا بعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ على أن يناقش بتّ موضوع محاولة اغتيال وزير الدلوة لشؤون النازحيت ​صالح الغريب​ على الطاولة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي أن تُطرح داخل ​المؤسسات الدستورية​، وإلّا أين تطرح في الشارع؟ كفى استهتارًا واستهزاء بعقول الناس ومصالحها. فليدعو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارِس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على إحالة القضية على ​المجلس العدلي​، ولكلّ حادث حديث".