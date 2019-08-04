اخبار العالم

من هي البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
كريستالينا جورجييفا مرشحة الاتحاد الأوروربي لمنصب مديرة صندوق النقد الدولي. دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب كريستالينا جورجييفا مرشحة الاتحاد الأوروربي لمنصب مديرة صندوق النقد الدولي. باتت البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة بامتياز للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي، بعد أن حظيت الجمعة بثقة أعضاء الاتحاد الأوروبي. فمن هي هذه السيدة؟ وما هي أبرز المناصب والوظائف التي شغلتها سابقا؟

تتمتع كريستالينا جورجييفا، التي ولدت في بلغاريا عام 1953، بمعرفة عميقة في التنمية والتمويل على المستوى الدولي، و لها أكثر من 100 مؤلف عن سياسات البيئة والسياسات الاقتصادية. حصلت على دكتوراه في علم الاقتصاد وماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعملت أستاذا مساعدا بين عامي 1977 و1991.

قبل انضمامها إلى المفوضية الأوروبية، قضت جورجييفا فترة ناجحة في البنك الدولي ابتداءا من عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة وترقت في مناصبها إلى أن شغلت منصب المدير التنفيذي للمؤسسة عام 2017. بين عامي 2008 و2010، عملت نائبا لرئيس البنك الدولي، وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008 لعبت دورا رئيسيا في إصلاح النظام الإداري للبنك الدولي وما صاحبه من زيادة في رأس المال.

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • طائرة إيرباص 380 تابعة لطيران الإمارات

    إيرباص تعلن وقف إنتاج طائراتها العملاقة "إيه380"

    شعار France 24 France 24
  • إنعاش الاقتصاد...أهم تحديات الرئيس النيجيري الجديد

    إنعاش الاقتصاد...أهم تحديات الرئيس النيجيري الجديد

    شعار France 24 France 24
  • فيديو غرافيك: إيران قوة إقليمية.. كيف ذلك؟

    فيديو غرافيك: إيران قوة إقليمية.. كيف ذلك؟

    شعار France 24 France 24

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

Advertisements

SD

LO

من هي البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي؟

شعار France 24
France 24

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

بين عامي 2010 و 2016، شغلت كريستالينا جورجييفا عدة مناصب في المفوضية الأوروبية. وفي الثاني من أغسطس/آب 2019 اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي. 

فرانس 24

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هي البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا