من هي البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب كريستالينا جورجييفا مرشحة الاتحاد الأوروربي لمنصب مديرة صندوق النقد الدولي.

باتت البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة بامتياز للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي، بعد أن حظيت الجمعة بثقة أعضاء الاتحاد الأوروبي. فمن هي هذه السيدة؟ وما هي أبرز المناصب والوظائف التي شغلتها سابقا؟

تتمتع كريستالينا جورجييفا، التي ولدت في بلغاريا عام 1953، بمعرفة عميقة في التنمية والتمويل على المستوى الدولي، و لها أكثر من 100 مؤلف عن سياسات البيئة والسياسات الاقتصادية. حصلت على دكتوراه في علم الاقتصاد وماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعملت أستاذا مساعدا بين عامي 1977 و1991.

قبل انضمامها إلى المفوضية الأوروبية، قضت جورجييفا فترة ناجحة في البنك الدولي ابتداءا من عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة وترقت في مناصبها إلى أن شغلت منصب المدير التنفيذي للمؤسسة عام 2017. بين عامي 2008 و2010، عملت نائبا لرئيس البنك الدولي، وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008 لعبت دورا رئيسيا في إصلاح النظام الإداري للبنك الدولي وما صاحبه من زيادة في رأس المال.

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بين عامي 2010 و 2016، شغلت كريستالينا جورجييفا عدة مناصب في المفوضية الأوروبية. وفي الثاني من أغسطس/آب 2019 اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي.

فرانس 24