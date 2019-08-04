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تتمتع كريستالينا جورجييفا، التي ولدت في بلغاريا عام 1953، بمعرفة عميقة في التنمية والتمويل على المستوى الدولي، و لها أكثر من 100 مؤلف عن سياسات البيئة والسياسات الاقتصادية. حصلت على دكتوراه في علم الاقتصاد وماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعملت أستاذا مساعدا بين عامي 1977 و1991.
قبل انضمامها إلى المفوضية الأوروبية، قضت جورجييفا فترة ناجحة في البنك الدولي ابتداءا من عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة وترقت في مناصبها إلى أن شغلت منصب المدير التنفيذي للمؤسسة عام 2017. بين عامي 2008 و2010، عملت نائبا لرئيس البنك الدولي، وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008 لعبت دورا رئيسيا في إصلاح النظام الإداري للبنك الدولي وما صاحبه من زيادة في رأس المال.
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من هي البلغارية كريستالينا جورجييفا المرشحة للفوز بمنصب مديرة صندوق النقد الدولي؟
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بين عامي 2010 و 2016، شغلت كريستالينا جورجييفا عدة مناصب في المفوضية الأوروبية. وفي الثاني من أغسطس/آب 2019 اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي.
فرانس 24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.