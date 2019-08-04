ارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 33

السلوم 23 33

سيوة 25 39

بورسعيد 26 33

دمياط 25 33

الزقازيق 25 35

الاسماعيلية 26 37

السويس 25 36

العريش 24 34

رفح 23 33

رأس سدر 27 40

Advertisements

نخل 20 37

نويبع 28 37

طابا 28 35

كاترين 18 34

الطور 27 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 27 41

سوهاج 28 41

قنا 26 41

الأقصر 28 41

أسوان 31 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 29 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34