كولومبيا ترحل ألمانيا مطلوبا في جريمة سرقة باستخدام متفجرات

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- د ب أ:

أعلن مكتب الهجرة في بوجوتا أنه تم ترحيل رجل ألماني مطلوب منذ عام 2017 بتهمة السرقة باستخدام متفجرات من كولومبيا إلى ألمانيا يوم السبت.

وألقي القبض على الرجل عند نقطة تفتيش على الطريق السريع بين مدينتي إيباليز وباستو في جنوب كولومبيا عندما اكتشف المسؤولون أن ختم الدخول في جواز سفره مزورا.

وجاء في بيان مكتب الهجرة في بوجوتا إن المشتبه به، المطلوب بموجب مذكرة حمراء من الانتربول الدولي، حاول في وقت لاحق، الهرب من مركز الشرطة في باستو. وأضاف البيان إنه نقل بعد ذلك إلى العاصمة بوجوتا وتم ترحيله بعد ذلك إلى ألمانيا.

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ووفقاً لمكتب الهجرة الكولومبي، فإن الرجل تلقى تدريباً عسكرياً في ألمانيا وكان عضواً في وحدة خاصة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يكون المشتبه به قد حاول الاتصال بالجماعات الإجرامية في جنوب كولومبيا.

وتنشط العديد من عصابات الجريمة في المنطقة، ومعظمهم يجندون المقاتلين السابقين في الميليشيات التابعة لتيار اليمين.

ويزرع نبات الكوكا، الذي يستخرج منه الكوكايين، على نطاق واسع في المنطقة.