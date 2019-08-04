محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث إطلاق النار المميت يوم السبت بمركز للتسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ووصفه بأنه "فعل بغيض".
وكتب ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي" إن إطلاق النار اليوم في إل باسو، بولاية تكساس ليس فقط مأساويا، إنه كان عملا جبانا. أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض".
وأضاف "لا يوجد أي سبب أو عذر يبرر مطلقا قتل الأشخاص الأبرياء. ميلانيا وأنا نرسل تعازينا القلبية وصلواتنا لشعب تكساس العظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدين إطلاق النار في تكساس ويصفه بـ"العمل الجبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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