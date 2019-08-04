اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365):

ينتهي طلاب تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، اليوم الأحد، الساعة 7 مساء، من تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، بالموقع الإلكتروني للتنسيق، أو بمعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، منتصف الأسبوع الجاري، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، وإرجاء بدء تنسيق المرحلة الثالية لحين الانتهاء من أعمال امتحانات الدور الثاني من مرحلة الثانوية العامة.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 214 ألف طالب وطالبة.​